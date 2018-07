Avez-vous remarqué ces changements dans Fortnite?

Une grosse fusée a ouvert une craque dans le dôme au-dessus de la carte de Fortnite. C'est quoi? Plusieurs changements louches se produisent depuis...

Soyez attentif, car vous remarquerez que non seulement la craque agrandit de plus en plus, mais plusieurs objets disparaissent et d’autres apparaissent devant nous! La grosse tomate de Tomato Town n’est plus là, l’enseigne de Durr Burger a disparu ainsi que celle du motel.

Les théories fusent depuis que ces évènements se produisent, et elles sont plutôt plausibles, selon moi. Selon les dires, la prochaine saison serait sous le thème du voyage dans le temps. On peut spéculer, mais avec l’apparition d’objets antiques comme un carrosse du 18e siècle entre autres, les théories sont solides. Dans nos plus grands souhaits, si les théories se réalisent, on aimerait bien avoir un hommage à Back to The Future!

La saison 5 débutera ce jeudi à 4h du matin et se déroulera pendant 10 semaines jusqu’au 2 septembre.