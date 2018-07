«Ces Plaines-là, je ne les ai pas volées» –Patrice Michaud

Lorsqu’on lui rappelle son évolution au Festival d’été, un événement qu’il a « consommé sous toutes ses coutures », de spectateur fidèle à sa première prestation au carré D’Youville, en passant par la carte blanche confiée sur les plaines d’Abraham, Patrice Michaud constate tout le chemin parcouru.

« Ces Plaines-là, je ne les ai pas volées », dit-il au sujet de son concert qui a lieu mardi soir.

Patrice Michaud, qui a habité huit ans à Québec, est monté pour la première fois sur la scène du FEQ en 2012, à la place D’Youville, à midi, plage horaire réservée aux artistes émergents. Le mercure indiquait un cuisant 38 degrés Celsius. « Mais on a tellement eu du fun », dit-il.

La même année, on lui décerne le prix Miroir FEQ. En 2014, c’est le Prix de la chanson SOCAN pour la chanson qui l’a révélé, Mécaniques générales. En 2015, on lui confie le parc de la Francophonie, sa « scène préférée » du festival.

Il en a rêvé

Été 2018, Patrice Michaud est promu cette fois-ci sur la grande scène des plaines d’Abraham, aux côtés des Foo Fighters et de Neil Young.

Au départ, il croyait que le directeur de la programmation Louis Bellavance était « tombé sur la tête ».

« Et je me suis dit “pourquoi pas ?” C’est le bon moment dans ma carrière, et je ne me ferai pas croire que je n’en ai pas rêvé chaque fois que j’allais voir un show à cet endroit-là.

« Ça peut se passer juste une fois dans une vie », estime-t-il.

Le directeur de la programmation du FEQ, Louis Bellavance, rapporte que de nombreux artistes refusent la proposition de carte blanche. « On a constamment des refus, dit-il. Il y en a qui ne peuvent pas ou ne veulent pas monter des spectacles concepts. C’est énormément de travail. Il y a des artistes qui ne sont pas confortables non plus avec l’idée. C’est un projet de fou. Ça fait peur, cette scène-là. »

« Maman, ton garçon chante sur les Plaines »

Patrice Michaud évoque la possibilité de dédier ce spectacle à sa mère. La première fois qu’il a joué sur les Plaines, dans le cadre de la fête nationale il y a deux ans, il avait crié spontanément dans son micro : « Regarde, maman, ton garçon chante sur les Plaines ! »

« Je me demande si je ne vais pas récidiver, si je ne vais pas lui dédier ce show-là. »

Ses parents seront présents mardi soir. « C’est comme si je rendais à mes parents toutes ces années de doutes qu’ils ont eus, dont ils m’ont jamais parlé. Ça va être le bon soir pour s’avouer entre nous que finalement, ce n’était pas une si mauvaise décision que je fasse de la musique. »

Ce qu’on sait du spectacle

Marie-Mai et Yann Perreau, qui signe la mise en scène du spectacle, seront de la fête, mais Patrice Michaud aura aussi d’autres invités.

Il offrira également un numéro avec ses Majestiques, « une espèce de groupe rock’n’roll yéyé des années 50 et 60, à travers lequel on sort du cadre et on fait les fous », explique-t-il.

Cinq musiciens et cinq cuivres l’accompagneront sur scène, et les arrangements sont signés Antoine Gratton.

La réputé Marcella Grimaux, qui a réalisé le dernier clip de Marie-Mai, Empire, mais qui a aussi travaillé avec Justin Timberlake, Rihanna et One Direction, se charge de la signature visuelle du spectacle.

Son premier show sur les Plaines

C’était le chanteur espagnol Manu Chao, en 2000. « Je ne voulais pas y aller parce que j’avais un peu peur des foules. Je suis arrivé, c’était jam packed ! Évidemment, j’ai perdu ma gang. Je me suis retrouvé tout seul dans une talle d’au moins 300 Latinos qui connaissaient toutes les paroles de toutes les tounes. Au bout de 15 minutes, on était bras dessus, bras dessous et je buvais dans leur bouteille dont j’ignore encore ce qu’elle contenait. J’ai passé un show extraordinaire ! »

À 19 h, le spectacle La musique de Stone : Hommage à Plamondon précédera la carte blanche de Michaud, qui débutera à 21 h 30.