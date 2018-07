Elle manœuvre la machine qui désosse les poulets à sa place

« Ce n’est plus du tout la même job qu’avant. C’est moins de manutention. C’est plus la machine qui fait le travail pour nous. C’est sûr qu’on a encore un peu de couteau à faire sur l’une des deux machines, mais sur la nouvelle qui est entrée en janvier, il y a seulement à regarder s’il y a des os sur les poitrines. C’est tout », raconte-t-elle.

« Ça prend beaucoup moins de personnel. C’est plus avantageux pour l’usine en partant parce qu’il n’y a plus de monde. Les jeunes ne veulent pas faire ce qu’on faisait dans le temps. »

« J’ai accepté le poste d’opératrice de machine. Ça ne m’énerve pas vraiment. Je trouve que c’est une belle amélioration pour moi. Je n’ai plus à utiliser les couteaux. Si la machine arrête, c’est moi qui ai la responsabilité de la faire repartir et de faire les ajustements, selon la grosseur du poulet. Pour moi, c’est un plus. Je dirais même que c’est un plus plus. C’est beaucoup plus intéressant », explique-t-elle dans le cadre de notre dossier sur les emplois de l’avenir.