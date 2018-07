Haltérophilie : Tali Darsigny médaillée de bronze aux Mondiaux juniors

(Sportcom) – L’haltérophile Tali Darsigny a aisément rencontré l’objectif qu’elle s’était fixé aux Championnats du monde juniors quand elle est montée sur la troisième marche du podium dans la catégorie des moins de 58 kg lundi, à Tachkent, en Ouzbékistan.

«Je visais raisonnablement un top-5. Je n'aime pas avoir des attentes trop élevées en terme de classement, car on ne peut pas prédire les performances que les autres vont offrir, a expliqué Darsigny. J'avais tout de même en tête une médaille et j'ai vu que ça pouvait arriver en consultant les barres de départ des autres concurrentes. J’ai donc usé de stratégie pour tenter d'en obtenir une», a ajouté celle qui en était à ses quatrièmes et derniers mondiaux juniors.

À l’arraché, l’athlète de Saint-Simon, près de Saint-Hyacinthe, a soulevé des barres de 86 et 88 kilos, avant de rater son dernier essai à 91 kilos. Elle a conclu cette première partie de la compétition au quatrième rang. «J’ai passé très proche de réussir ma tentative à 91 kilos. La barre est passée en arrière lors de la remontée. Cela m'aurait donné une médaille de bronze et un nouveau record canadien junior», a précisé celle qui détient déjà les trois marques nationales (90, 112 et 201).

L’athlète de 20 ans a ensuite levé des charges de 106 et 109 kilos à l’épaulé-jeté, échouant à 111 kilos seulement, pour prendre le quatrième échelon.

La Lettonne Rebeka Koha a dominé l’épreuve, grâce à des réussites de 99 kilos à l’arraché et de 120 kilos à l’épaulé-jeté, pour un cumulatif de 219 kilos.

La Tunisienne Nouha Landoulsi est montée sur la deuxième marche du podium au total (198) et sur la troisième à l’arraché (90), où elle a été devancée par la Thaïlandaise Ailada Emdu (93). À l’épaulé-jeté, les médailles d’argent et de bronze sont revenues à la Colombienne Rosalba Estela Morales Del Aguila (112) et la Turque Aysegul Cakin (110).