Hausse notable des profits pour Couche-Tard au quatrième trimestre

LAVAL | Alimentation Couche-Tard a dégagé un bénéfice net de 392,7 millions $ US au cours de son quatrième trimestre terminé le 29 avril dernier, en hausse par rapport à celui de 277,6 millions $ US pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Par action, sur une base diluée, le bénéfice net du dernier trimestre complété de la compagnie s’est chiffré à 0,70 $ US, contre 0,49 $ US un an auparavant.

Le quatrième trimestre de 2018 compte une semaine de moins que le trimestre correspondant de 2017, a mentionné Couche-Tard en publiant ses résultats, lundi.

Les résultats du trimestre terminé en avril dernier ont bénéficié en outre d’un recouvrement d’impôts découlant du nouveau taux d'imposition statutaire fédéral américain de 65,6 millions $ US.

Côté revenus, le chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 2018 a atteint 13,6 milliards $ US, en hausse de 4,0 milliards $ US, ou 41,5 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2017, en raison notamment de la contribution des acquisitions de l’entreprise et du prix de vente moyen plus élevé du carburant pour le transport routier.

Pour l’ensemble de l’exercice 2018, le bénéfice net de Couche-Tard a été de 1,7 milliard $ US, comparativement à 1,2 milliard $ US pour l'exercice 2017, soit une augmentation de 464,7 millions $ US, ou 38,4 %. Le bénéfice net par action sur une base diluée s'est quant à lui chiffré à 2,95 $ US, contre 2,12 $ US pour l'exercice précédent.

Toujours pour l’exercice dans son ensemble, le chiffre d’affaires de la compagnie a été de 51,4 milliards $ US, en hausse de 35,6 % par rapport aux 37,9 milliards $ US de revenus récoltés au cours de l’exercice 2017.

Couche-Tard est un géant mondial du secteur du commerce de l’accommodation, présent au Canada, aux États-Unis et en Europe avec un total de quelque 130 000 personnes à son emploi. L’entreprise est aussi présente en vertu de contrats de licence dans 14 pays ailleurs dans le monde. Elle compte plus de 16 000 magasins dans son réseau.