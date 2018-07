Ils dorment sur les Plaines pour les Foo Fighters

La nuit s’annonce inconfortable pour quatre inconditionnels des Foo Fighters, qui dormiront à l’entrée des Plaines pour être à quelques mètres de Dave Grohl, lundi soir.

Simon Nadeau, Maxime Dubé et Maude Laurendeau sont arrivés dimanche soir, alors que la foule quittait le spectacle de Shawn Mendes. Même chose pour Laurent, qui est arrivé un peu avant eux.

Ils ont fait le calcul : il restait 22h avant le retour des Foo Fighters sur les Plaines, trois ans après leur spectacle de quatre chansons, à lequel ils ont assisté.

«On va voir plus que quatre tounes cette fois-ci, s’est promis l’un d’entre eux. Quand le show a été annulé, on s'était dit que s'ils reviennent un jour, on allait être là la nuit d'avant. On s'attendait que ça arrive cette année.»

Coussins, couvertures, et des quatre litres d'eau, «parce qu'il annonce chaud demain», forment leur équipement de base. Ils ont emporté le strict minimum avec eux, qu'ils laisseront derrière lors de l'ouverture des portes pour courir le plus rapidement. Heureusement pour eux, la température s’annonce clémente.

Anticipent-ils une bonne nuit de sommeil? «On va dormir par intervalles, je pense», croit Simon Nadeau.

Ce n’est pas la première fois qu’ils dorment à la belle étoile pour un concert. Laurent a confié l’avoir fait quatre fois pour Metallica.