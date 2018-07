Juste pour rire se dote d'une politique contre le harcèlement

MONTRÉAL | L'entreprise Juste pour rire poursuit ses efforts pour tourner la page sur l'époque de Gilbert Rozon en se dotant d'une politique de tolérance zéro visant à éliminer toute forme de harcèlement au travail.

La nouvelle politique vise «à offrir un milieu de travail sécuritaire et respectueux à tous [les] employés, artistes et partenaires d'affaires», peut-on lire dans un message de la direction envoyé aux employés et obtenu par l'Agence QMI.

D'un côté, Juste pour rire a mis en place un comité indépendant dont la responsabilité sera de traiter toutes les plaintes de harcèlement au travail. Également, l'entreprise a lancé un «programme de sensibilisation et de formation pour tous les employés permanents de Juste pour rire, qui a été pensé afin d'assurer une meilleure prévention du harcèlement au travail».

Cette nouvelle politique, entrée en vigueur lundi, fait suite aux allégations de harcèlement et d'inconduite sexuelle qui avaient mené à la démission de l'ancien magnat de l'humour Gilbert Rozon, en octobre dernier. Plusieurs femmes avaient témoigné avoir été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle de la part du fondateur du festival Juste pour rire.

Gilbert Rozon avait démissionné de son poste de président et vendu ses actions à la suite de la publication de ces allégations, qu'il a réfutées. Il fait présentement face à une action collective lancée par un regroupement nommé Les Courageuses, qui lui réclame des millions de dollars.

Juste pour rire a été vendue au groupe américain ICM Partners en mars, avant d'être cédée à Bell et evenko en mai.