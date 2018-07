Klô Pelgag adore la place D’Youville

Plus jeune, lorsqu’elle fuguait de sa Gaspésie natale pour aller voir des spectacles au Festival d’été de Québec, Klô Pelgag se rendait principalement à la scène de la place D’Youville. Un endroit de prédilection où elle se produira une troisième fois depuis 2012.

« Je vais être en terrain de souvenirs. C’est le festival que je courais lorsque j’étais adolescente. Il m’est arrivé de fuguer pour aller au Festival d’été de Québec. J’allais surtout à la scène de la place D’Youville parce qu’il y avait plein de musique du monde à cet endroit », a-t-elle laissé tomber, lors d’un entretien.

L’auteure, compositrice et interprète a vu beaucoup de prestations à cet endroit. Certains souvenirs sont flous, mais elle se souvient d’un spectacle du Nigérien Femi Kuti et d’un spectacle de Pierre Lapointe.

« J’avais 14 ou 15 ans. J’allais là parce que je savais que j’étais pour y faire des découvertes. C’était souvent des choses que je ne connaissais pas parce que je n’avais pas d’argent pour acheter des albums à ce moment-là », a-t-elle fait remarquer.

12 sur scène

À la blague, Klô Pelgag indique qu’il n’est absolument pas question pour elle de se produire à un autre endroit lorsqu’elle est en vedette au Festival d’été de Québec. Il s’agit, précise-t-elle, d’une des scènes les plus cool du Festival.

« On y retrouve un caractère intime où il est possible de créer quelque chose avec les gens et c’est aussi à côté d’une rue passante. Ce que je trouve vraiment intéressant et l’fun dans un festival extérieur, c’est que ça peut amener les gens ou des touristes à découvrir quelque chose qu’ils ne connaissaient pas auparavant. J’aime bien aller les chercher et leur faire découvrir ce qui existe en terrain québécois », a-t-elle expliqué.

À sa troisième présence, mardi, sur la scène Hydro-Québec, après des concerts en 2012 et en 2014, Klô Pelgag sera accompagnée par son groupe de musiciens qui l’accompagnent depuis presque deux ans.

« Il va y avoir quelques petits ajouts, dont certains invités et des cuivres. Nous allons être une douzaine en tout. Ça va être cool », a-t-elle fait savoir.

► Klô Pelgag fera partie, mardi soir, à 19 h, sur les Plaines, du spectacle La musique de Stone : Hommage à Plamondon et mercredi, à 21 h 10, avec sa formation, elle se produira sur la Scène Hydro-Québec de la place D’Youville.