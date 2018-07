[PHOTOS] Quelques fans chanceux ont rencontré les Foo Fighters en ville!

Ouvrez l’oeil! Les Foo Fighters sont en ville et déjà, quelques fans ont eu la chance de les rencontrer.

Marianne Veilleux, une ex-candidate de Québec 21 à l’élection municipale, est tombée par hasard sur le batteur de la formation Taylor Hawkins, alors qu’elle marchait sur la rue Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch, sur l’heure du souper.

«Il est super sympathique! Je lui ai conseillé un restaurant pour souper avec le bassiste. Il cherchait un resto Québécois», a-t-elle raconté au journaldequebec.com.Par ailleurs, le leader des Foo Fighters, Dave Grohl, a permis à un fan de réaliser un rêve en posant avec lui, dimanche.

«Un des rêves à mon chum qui se réalise!! [...] never seen my boyfriend so happy (je n’ai jamais vu mon chum aussi heureux)», a commenté une internaute en partageant la photo.Christopher Bard, un auteur-compositeur de Lévis, a aussi eu la chance d'avoir un selfie avec Dave Grohl.

«Wow! Quelle belle journée! Rencontrer les Foo Fighters pour une deuxième fois! C'était incroyable. Ils sont tous si nice! Meilleur groupe de tous les temps! Je ne peux pas attendre pour le spectacle demain. Merci pour les photos et pour avoir passé cette journée incroyable avec moi! C’était de la bombe! Je vous aime!», a-t-il écrit.