Sikula brille dans la victoire à Trois-Rivières

Une prestation fumante au monticule et... un point! C’est ce dont les Capitales de Québec ont eu besoin pour l’emporter 1-0 en ouverture de leur série contre les Aigles de Trois-Rivières, lundi soir, au Stade Stéréo Plus.

Arik Sikula a complètement mystifié l’offensive de la formation trifluvienne, qui n’a réussi que six coups sûrs à ses dépens tout en étant victime de 11 retraits au bâton pendant les huit manches que le partant des Capitales a lancées.

Et quand l’ancien espoir des Blue Jays de Toronto a donné de rares espoirs aux hommes de T.J. Stanton de s’inscrire à la marque, il les a aussitôt fait disparaître pour conserver sa moyenne immaculée du jour. Trevor Bayless a préservé la victoire en complétant le boulot de son coéquipier.

«Une performance phénoménale. Sik a dominé complètement l’équipe adverse. Ils ont eu quelques opportunités très dangereuses, et contre des frappeurs dangereux, il a obtenu des retraits sur trois prises. Il a lancé avec émotions et il nous a forcé à le garder pour huit manches, ce qui a permis de reposer l’enclos. On avait besoin de ça puisqu’on avait surutilisé des gars en fin de semaine», a souligné le gérant Patrick Scalabrini.

Les Capitales étaient de retour en sol québécois après avoir remporté les honneurs (2-1) de leur série les opposant durant la dernière fin de semaine aux Miners de Sussex County. Au moment de mettre sous presse, ils allaient demeurer à un demi-match des meneurs de la Ligue Can-Am de baseball indépendant puisque ces derniers avaient l’avance sur les Champions, à Ottawa.

Glissade payante

Le seul point de la rencontre a été l’œuvre de James McOwen, qui a fait résonner son bâton à la faveur d’un simple en troisième manche. Sur la séquence, Maxx Tissenbaum, parti du deuxième coussin, a réussi à la perfection sa glissade au marbre, profitant du relais du voltigeur qui a donné un peu de mal à son receveur. Les Capitales ont ensuite raté plusieurs occasions d’augmenter leur avance, laissant un total de 11 coureurs sur les buts au cours de la soirée.

«On aurait eu l’occasion de leur faire mal tôt dans le match. Il faut donner du crédit à [Chris] Murphy aussi, qui à l’instar de Sikula, a fait des lancers de qualité pour se sortir du trouble. Mais il y a des matchs qu’on va gagner occasionnellement grâce à nos lanceurs, la manière dont on est bâtis», a analysé Scalabrini qui enverra le Québécois Phillipe Saad sur la butte mardi soir plutôt que le Cubain Lazaro Blanco, qui ne se serait pas complètement remis de son dernier départ, selon ses dires.

Donatello récompensé

Le travail en relève de Sean Donatello a été récompensé par la Can-Am alors que le vétéran a été nommé lanceur de la semaine en matinée, hier. L’artilleur qui en est à sa première saison avec les Capitales a blanchi l’adversaire dans les trois matchs auxquels il a participé pour un total de six manches, la semaine dernière, n’allouant que deux coups sûrs et éventant neuf frappeurs. Employé dans un rôle de stoppeur jusqu’au retour de Nolan Becker, Donatello (1-1, 2,65) compte cinq sauvetages depuis le début de la saison.