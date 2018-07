Une édition fort réussie

Après deux incendies et une année rocambolesque en matière d’émotions, le Festival en chanson de Petite-Vallée a connu une 36e édition au-delà de toutes les attentes. Avec 15 000 visiteurs, l’édition qui a pris fin samedi est devenue la deuxième plus fréquentée de son histoire.

« Nous sommes pas mal fiers, avec toutes les prises qu’il y avait contre nous, de ce qu’on a réussi à accomplir », a laissé tomber Alan Côté, utilisant le jargon du baseball.

Photo Sandra Godin Alan Côté

Le directeur général et artistique faisait bien sûr référence à l’incendie du 15 août 2017 qui a rasé le Théâtre de la Vieille Forge et à un deuxième sinistre, survenu le 19 mai, qui a détruit l’auberge la Maison Lebreux qui accueillait de nombreux artistes.

Des incidents qui ont amené l’équipe à redoubler d’ardeur pour la présentation de cette 36e édition qui mettait en vedette les Jean-Pierre Ferland, Marjo, Yann Perreau, Klô Pelgag, Philippe Brach, Galaxie, Hubert Lenoir et plusieurs autres.

Un total de 15 000 visiteurs a fréquenté le Festival et 10 000 billets ont été émis. Ce qui en fait la deuxième édition la plus achalandée après celle du 35e anniversaire en 2017.

« L’installation de ce théâtre qu’on a aménagé à l’intérieur d’un chapiteau a permis de recréer l’ambiance que l’on retrouvait au Théâtre de la Vieille Forge. Ç’a pris beaucoup de travail, mais nous sommes satisfaits des résultats », a expliqué le directeur général lors d’un entretien téléphonique.

Beaucoup de jeunes

Alan Côté précise que ce chapiteau a été très fréquenté.

« On sentait, autant du côté des artistes que du public, une certaine fébrilité. Il y avait beaucoup d’amour », a fait remarquer le directeur général et artistique.

Le Festival continuera sous cette forme d’ici la reconstruction d’un nouveau théâtre.

« Je ne suis pas inquiet pour ce dossier. Le gouvernement s’est engagé à nous verser des sous, mais on sait, toutefois, que ça peut prendre du temps pour aboutir », a-t-il indiqué.

Alan Côté dit n’avoir jamais vu autant de jeunes à Petite et à Grande-Vallée. Une offensive a été mise en place afin de rejoindre cette clientèle par l’entremise des réseaux sociaux, des blogueurs et des youtubeurs.

« On voit très bien que c’est en augmentation et on sent ces jeunes dans la culture du Festival. On a notre façon de faire les choses et on espère que ces jeunes pourront, un jour, porter le Festival à leur façon », a-t-il lancé.