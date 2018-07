15 choses à savoir sur Hailey Baldwin, la nouvelle fiancée de Justin Bieber

C’est officiel, le cœur de Justin Bieber n’est plus à prendre! L’idole de sa génération a demandé la main à sa nouvelle copine, Hailey Baldwin, lors d’un récent voyage aux Bahamas.

Comme le nom de la belle n’évoque peut-être pas grand-chose pour certains, voici 15 choses à savoir sur celle qui fait battre le cœur du chanteur canadien:

1. Hailey Baldwin est la fille de l'acteur Stephen Baldwin.

Elle fait en effet partie du grand clan des Baldwin, qui inclut les acteurs Daniel, William et évidemment Alec Baldwin. Son papa a lui aussi joué dans quelques grosses productions, notamment dans The Usual Suspects et Born on the Fourth of July.

2. Hailey est âgée de 21 ans.

Elle est née le 22 novembre 1996 à Tucson en Arizona. Justin Bieber a quant à lui 24 ans.

3. La jeune femme est mannequin pour de grandes marques.

La jolie blonde est mannequin depuis 2014 et a depuis défilé pour de grandes maisons de couture, dont Ralph Lauren et Tommy Hilfiger. Elle a également été le visage de Guess en 2017.

4. Elle fait partie des «It girls» les plus en vogue en ce moment.

Hailey fait partie des filles populaires à suivre sur Instagram, elle qui compte plus de 13 millions d’abonnés. Elle est dans la clique des «It girls», aux côtés de Kendall et Kylie Jenner, Kaia Gerber et les sœurs Hadid. D’ailleurs, toutes ces filles sont de très bonnes amies et il n’est pas rare de les voir traîner ensemble dans les évènements ou en vacances.

5. Justin et elle se sont déjà fréquentés il y a quelques années.

Les nouveaux fiancés avaient déjà tenté le coup il y a deux ans. Leur relation n’avait duré que le temps des roses, puisque Justin Bieber était encore dans une relation « on and off » avec Selena Gomez.

6. La mannequin était aux bras de Shawn Mendes au MET cette année.

Hailey Baldwin et Shawn Mendes ont fait tourner les têtes en mai dernier au MET, alors que tout le monde croyait qu’il s’agissait d’une sortie officielle en tant que couple. Pour cause: le duo était tout simplement craquant sur le tapis rouge. Quelque temps plus tard, Shawn Mendes a affirmé en entrevue au W Magazine que Hailey n’était qu’une bonne amie.

7. Hailey Baldwin aurait aimé être une ballerine.

La jeune femme avait comme rêve de devenir une ballerine professionnelle, mais une blessure au pied lui a empêché de poursuivre son rêve.

8. Elle est croyante, tout comme son futur mari, Justin Bieber.

Justin et elle sont tous deux membres de la célèbre Hillsong Church, une église bien connue dans le monde des stars croyantes. Le couple a été vu à plusieurs reprises dans des églises, dont une au début du mois de juin, à Miami.

9. Hailey Baldwin est de diverses origines.

La mannequin a plusieurs origines, dont brésilienne, italienne et espagnole, qu’elle tient de sa mère. Son père, quant à lui, est d’origine anglaise, irlandaise, écossaise, canadienne et allemande. Hailey Baldwin est donc un joli métissage de toutes ces descendances.

10. Elle a fait l’école à la maison.

La blondinette a quitté l’école traditionnelle durant son enfance et c’est sa mère Kennya Deodato, qui lui a fait l’école à la maison.

11. Elle peut ouvrir des bières avec ses dents.

Malgré son allure plutôt coquette, elle a prouvé au monde sur le plateau de Jimmy Fallon qu’elle n’était pas une princesse : elle peut ouvrir des bières avec ses dents! La vidéo a d’ailleurs fait le tour des réseaux sociaux.

12. Hailey fait une apparition en tant qu’elle-même dans le film Ocean 8, présentement en salle.

Non seulement elle fait un caméo en tant qu’elle-même dans le film de Gary Ross, Ocean 8, mais elle a aussi joué dans d’autres productions, comme Love Advent en 2011 et The American Meme en 2018.

13. La belle blonde a déjà été en nomination au Teen Choice Awards.

Elle a été nommée en 2016 et 2017, dans les catégories Choice Female Hottie et Choice Model.

14. Hailey Baldwin a rencontré pour la première fois Justin en 2009.

Les futurs mariés se sont rencontrés à l’époque, lorsque le père d'Hailey l'a présenté à Justin. Elle était alors une grande fan de sa musique. Le moment avait été capté sur Vine et Justin Bieber avait retweeté la vidéo quelques années plus tard avec la description « Haha. Amazing. »

15. Elle est la fiancée de Justin Bieber depuis le 7 juillet.

Justin Bieber a confirmé sur son compte Instagram leurs fiançailles, avec un énorme message d’amour. Plusieurs photos et vidéos de l’énorme diamant de la belle font également plusieurs jaloux en ce moment.

Longue vie aux amoureux!

