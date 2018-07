LÉVEILLÉE, Noëlline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 juillet 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Noëlline Léveillée, fille de feu monsieur Ernest Léveillée et de feu dame Corona Tessier. Elle demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléancesà compter de 10 h,La direction des funérailles a été confiée à laL'inhumation suivra au cimetière paroissial de Saint-Casimir. Madame Léveillée laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (André Trottier), feu Nicole (Jean-Paul Tessier), Donald, Linda (Serge Rivard), Ghislain (Isabelle Bayart) et Francis (Annie Gauthier); ses petits-enfants: Annick, France (Daniel Michel), Mélissa (Sylvain Rhéaume), Yan (Christine Harvey), Dany (Sylvia Bouchard), Nicholas, Josianne (Jimmy Bédard), Alexandre, Frédérick, Audrey (René), Olivier, Gabriel et Louis-David; ses arrière-petits-enfants: Laurie, Marilou, Emy, Megan, Coralie, Naomie, Camille, Dereck, Nathan, Ève, Émile et Mélodie; ses frères et sœurs: André (Carole Toupin), Yvon, Monique (feu André Cossette), Solange (feu Roland Carpentier), Louisette (feu Antoine Cossette), feu Marylène (André Jacob), feu François et feu Carmen ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Germain. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que celui du CLSC de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.