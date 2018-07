FONTAINE, Monique



Au CHSLD Bellevue le 5 juillet 2018 à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Monique Fontaine, fille de feu Raymond Fontaine et de feu Thérèse Roy. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Jean-Marc, Micheline, Lise (Michel Joncas), feu Gisèle, Paul (Suzanne Leblond), Claude (Hélène Levesque), Richard (Marquis Fortin), feu Lucie, sa nièce bien-aimée Alexandra Hamel (fille de Lucie), sa tante Annette Fontaine, ses cousines et amies Francine et Diane Carrier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(es). Nous remercions le personnel du CHSLD Bellevue de Lévis qui a prodigué des soins remarquables à notre soeur Monique. Un merci spécial au médecin Etienne Grou-Leclerc et son équipe de l'unité de médecine familiale de St-Romuald. Merci pour toutes les personnes qui ont prié pour elle. Désormais, c'est elle qui prie pour nous.La famille recevra les condoléances le même jour à l'arrière de l'église à compter de 13h. L'inhumation aura lieu au cimetière Mont-Marie à une date ultérieure.