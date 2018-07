GIGUÈRE, Doric M. Afr.



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 3 juillet 2018, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé Père Doric Giguère, missionnaire d'Afrique (Pères Blancs), fils de feu madame Éva Jacques et de feu monsieur Léonidas Giguère. Il nous quitte après avoir vécu entre autres 37 années de sa vie missionnaire comme curé et vicaire en Tanzanie (Afrique).où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30 en présence du corps. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil, ses frères et ses belles-soeurs: Bertrand (feu Denyse Dézy), Marc et Roch (Lise Lépine). Il était aussi le frère de feu Jacques (Lola Adams), feu Huguette, feu Yves (Lucie Marois), feu Ruth (feu Hugues Archambault), feu Luc (Marie-Claude Tadros) et feu Pauline (Roch Bousquet) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ses confrères de classe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Pères Blancs Missionnaires d'Afrique, 1640 rue St-Hubert, Montréal, Québec, H2L 3Z3. Tél: 514-849-1167. site web: https://mafr.net/don-en-ligne/dons-generaux-9/personal. Des formulaires seront disponibles sur place.