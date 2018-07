PARADIS, Frère Normand, s.c.



À Rimouski, le 5 juillet 2018, est décédé subitement le frère Normand Paradis, de la communauté des Frères du Sacré-Cœur. Il était âgé de 66 ans et six mois, dont 45 ans de vie religieuse. Fils de feu monsieur Marcel Paradis et de feu madame Simone Charron. Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances le mercredi 11 juillet, de 19h à 22h, ainsi que le jeudi à compter de 12h30, à laet de là aux jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski dans le lot de la communauté. Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs : Marie-France (Richard Lévesque), Jacqueline (Jean Bélair), Gilles (Brigitte Deschênes), Ginette (Gervais Rioux), Sylvie (Yves Rioux), Jean-Noël (Denise Gagné) et Marie-Josée (Claude Hudon). Il était également le frère de feu Jean-Paul. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site internet au : www.fmcoeur.ca.Nous vous remercions à l'avance pour les marques de sympathie et le réconfort que vous nous apporterez par votre présence et votre soutien.La direction des funéraillesa été confiée à la :