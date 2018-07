Dan Bigras a vaincu un cancer colorectal

Moins d’un an après avoir annoncé son combat contre le cancer colorectal, Dan Bigras s’annonce aujourd’hui guéri. « Je suis un survivant. Et c’est la meilleure nouvelle que j’ai eue de toute ma vie », confie le chanteur.

« Oui, il y a les risques de récidives. Mais ce n’est pas un risque de mourir. Je vais être surveillé aux trois mois, alors au pire, ça sera encore de la chimiothérapie. C’est plate, la crisse de chimiothérapie, mais ça se passe. Je l’ai fait une fois. Je suis prêt à le refaire le nombre de fois que ça prendra pour sauver ma vie », ajoute Dan Bigras.

Au bout du fil, c’est un homme visiblement transformé qui s’est confié au Journal mardi, au lendemain du dernier diagnostic de son oncologue. En fait, le chanteur de 60 ans avoue avoir encore du mal à « processer la nouvelle ».

« Il y a des informations qui sont trop grosses pour qu’on les processe. Ça prend du temps. Au début, tu n’y crois pas. Tu te dis que c’est impossible avec tous les scénarios que tu t’étais imaginés », explique-t-il.

Avec son fils

Ces scénarios, il ne les a pas imaginés seul, mais avec le soutien de son entourage. Et, plus spécialement, de son fils Olivier, 22 ans.

« Il y a des gens qui préfèrent ne rien dire à leur entourage. Mais moi, j’ai vécu beaucoup en silence quand j’étais petit, et j’ai vu les ravages que ça peut faire. Alors j’ai préféré en parler à mon fils Olivier. Je lui ai tout dit dès le premier jour. On a parlé de tous les scénarios envisageables. Même les moins bons », explique Dan Bigras.

« Je ne le préparais pas au fait que j’allais mourir. Mais je voulais qu’il sache que ce scénario-là n’est pas impossible. Dans le pire des cas, ça n’a pas besoin de se passer comme dans un film d’horreur. Une guitare, ça s’emmène dans une chambre d’hôtel et on peut avoir ben du fun. Et si jamais ça s’en va là, on va y aller tranquillement. J’ai eu une esti de belle vie », poursuit-il.

Lundi matin, le chanteur a tout de même préféré être seul pour recevoir le verdict de son médecin. Paré à toute éventualité, il voulait être celui qui allait annoncer la bonne ou la mauvaise nouvelle à son entourage.

« Mon oncologue aurait pu me dire de commencer à faire du ménage dans mes affaires, parce qu’il me restait tant de temps à vivre. Je ne voulais pas que ce soit le médecin qui annonce ça à mon fils ni aux gens que j’aime », relate le chanteur.

Retrouver ses fans

Parmi son entourage, Dan Bigras inclut évidemment ses fans. Quelques heures après avoir appris qu’il n’avait plus aucune métastase et que son « scan était complètement clean », le chanteur a avisé les abonnés de ses réseaux sociaux, tout comme il les avait tenus au courant tout au long de la maladie.

« J’ai une relation émotive avec eux. C’est de l’amour. Évidemment, ce n’est pas comme l’amour d’un chum ou d’une blonde, mais c’est de l’amour. Les gens qui viennent voir mes shows, ils se fendent le cul pour te suivre, pour t’encourager en achetant tes albums. C’est pas rien. Ils méritent bien ça », explique-t-il.

Les fans pourront d’ailleurs renouer avec leur idole très bientôt : Dan Bigras est attendu à la Place du marché, à Shawinigan, dès vendredi soir, pour un concert qui s’annonce particulièrement émouvant. Le chanteur a-t-il hâte de pouvoir remonter sur scène ? La réponse, évidente, ne se fait pas attendre. « Fuck oui ! », s’exclame le chanteur avec enthousiasme.

« On ne réalise pas la chance qu’on a dans la vie. Je suis parti de fucking rien et là, je gagne ma vie avec ce que j’aime le plus faire. Et là, tout va bien. Alors je veux profiter de la vie », conclut-il.