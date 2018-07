En plein FEQ, un restaurant du Vieux-Québec ferme vendredi par manque de main-d'oeuvre

En plein Festival d’été de Québec (FEQ), un restaurant du Vieux-Québec fermera ses portes pendant 24 heures ce vendredi en raison d’un manque de personnel.

Le restaurant Chez Jules, situé à deux minutes à pied du Château Frontenac, a rendu publique l’information par voie de communiqué mardi matin.

«C’est toujours la même situation» affirme Marc-Antoine Doré, copropriétaire de Couillard, Fils & Cie, aussi propriétaire de l’Auberge Place d’Armes, de l’hôtel Champlain, de l’hôtel Jardin Sainte-Anne, de la Crèperie de Jules, de la crèmerie St-Crème et de l’épicerie gourmande Couillard, Fils & Cie.

Donner du répit aux fidèles

«On pourrait rester ouvert, mais en brûlant nos bons employés, ceux qui en prennent toujours plus sur leurs épaules en période de pénurie. Par respect pour nos employés et par souci de bonne gestion, nous allons encaisser une perte financière et fermer nos portes pendant 24 heures, pour que nos employés puissent avoir une journée de congé», explique l’homme d’affaires.

L’entreprise familiale donne en exemple le fait que les cinq dernières personnes embauchées comme plongeur au restaurant ne se sont jamais présentées au boulot, sans même les aviser au préalable.

Appel aux élus

«On cherche des solutions, mais parfois on se bute à des contraintes administratives ou générationnelles incompréhensibles. Il faut que les élus nous aident à régler les problèmes récurrents» y affirme M. Doré, qui fera lui-même le service de déjeuner vendredi pour les clients de l’Auberge Place d’Armes.

Couillard, Fils & Cie a l’intention de faire des sorties publiques quotidiennement jusqu’à vendredi, alors que bat son plein la saison touristique, pour faire part des effets de la pénurie de main-d’œuvre.