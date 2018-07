PASCAL, Fernande Thomassin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 8 juillet 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Fernande Thomassin, épouse de feu monsieur Marcel Pascal. Elle demeurait à Québec (Arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 11 juillet de 19h à 21h età compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Ste-Brigitte-de-Laval. Madame Thomassin laisse dans le deuil ses enfants: Joanne (Jean Leclair), Bruno et André (Ghislain Bélanger); ses petits-enfants: Pierre-Luc (Johannie Lusignan) et Charles-Éric Leclair, Jean-Sébastien (Joëlle Godbout) et Louis-Olivier Pascal; ses arrière-petites-filles: Alexie et Eva; ses frères et sœurs: Aline (Roger Morin), René (Louisette Chenard), Claudette (feu Pierre Leclerc), Jacques (feu Mariette Falardeau), Murielle (Pierre Mailhot), Claude (Hélène Guillot) et Clermont (Jocelyne Pelletier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu: Gilberte (feu Roger Vallée), Simone (feu Grégoire Morin), Marie-Claire (feu Émilien Guillot) et Raymond (feu Pauline Petitclerc). Un remerciement spécial au personnel de la résidence des Trois-Pignons ainsi qu'aux unités des soins intensifs et palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec,10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca