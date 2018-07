Il y a toujours un revers à une médaille

J’ai lu avec intérêt le texte de M-E-P dans lequel elle décrivait sa si méchante belle-mère, et je n’ai pas pu m’empêcher de penser que le titre qu’elle avait donné à sa lettre (celui que j’utilise pour vous écrire Louise) serait aussi approprié pour elle-même. J’aurais bien aimé avoir la version de cette femme qu’elle décrit comme revancharde, jalouse et frustrée. Peut-être que ça aurait aidé à nuancer ses propres propos.

Je conçois que la vie peut être dure, voire ingrate à l’endroit de certaines personnes moins chanceuses. Mais il n’en demeure pas moins que devant l’adversité, certains humains se montrent capables d’affronter leurs problèmes et de vivre leur vie avec courage et passion. Pour d’autres comme M-E-P en revanche, tout sert d’excuse pour justifier leur mauvaise situation, et tant mieux s’ils peuvent trouver quelqu’un sur qui jeter le blâme. Vous ne semblez pas avoir vu ça dans sa lettre. C’est pourquoi j’ai trouvé votre réponse très retenue.

F. Blondeau

Effectivement, je n’ai pas perçu dans cette lettre le type de manigance que vous y avez vue. Peut-être ai-je eu tort de n’y voir que l’expression sincère de sa peine par l’obligation qu’elle s’imposait de couper sa relation avec son père pour pallier le désagrément causé par sa belle-mère.