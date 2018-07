Il y a un «Grand Canyon» à moins de 1h30 de Montréal et vous ne le saviez peut-être pas

Connaissez-vous la région de Plattsburgh, dans l’État de New York? On n’y trouve pas seulement des outlets et une vaste plage, on y découvre aussi un lieu surnommé le «Grand Canyon des Adirondacks».

Ce lieu s’appelle Ausable Chasm et il est situé à environ 1h30 de route de Montréal.

Son surnom de «Grand Canyon» est un brin exagéré - on va se le dire -, mais il reste que ce site naturel a de quoi impressionner!

Il s’agit d’une gorge d’environ 46 m de profondeur qui s’étire sur 3,2 km. On y trouve des parois abruptes, des cascades et plusieurs sentiers de randonnée et de vélo de montagne.

L’une des activités fameuses offertes sur le site est la descente en tube ou en radeau gonflable sur la rivière Ausable, au creux du canyon.

On peut aussi faire de l'escalade, un parcours de via ferrata, de la descente en rappel ou une promenade aux lanternes la nuit.

Ausable Chasm est considéré comme l’une des plus anciennes attractions touristiques des États-Unis, selon ce qu’on peut lire sur ce site. Les curieux y viennent officiellement depuis au moins 1870 et 10 millions de personnes l’auraient visité à ce jour!

L’accès au canyon et aux sentiers coûte 17,95 $ par jour; des frais s’ajoutent pour les différentes activités.

- Pour plus de détails, visitez le site internet de Ausable Chasm.

- Pour savoir quoi faire dans les environs, consultez Visit Adirondacks ou notre article le plus récent sur la région.

Merci au lecteur qui nous a rappelé l’existence de ce lieu!

