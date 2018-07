Justice: deux causes importantes reportées à Matane

Deux causes importantes ont été reportées à la fin de l'été, à Matane. Il s’agit de celles de Tommy Proulx-Poirier et de Frédéric Saint-Laurent.

Présumé auteur de l'enlèvement survenu à Matane il y a trois semaines, Tommy Proulx-Poirier reviendra en cour le 11 septembre pour son enquête «pro forma».

Tommy Proulx-Poirier fait face à six chefs d'accusation relativement aux événements survenus le 16 juin dernier, alors qu’une alerte Amber avait été déclenchée pour retrouver une fillette de 7 ans et une jeune femme de 19 ans.

Le jeune homme de 26 ans est accusé d'enlèvement, de séquestration, d'agression sexuelle, de voies de fait, de menaces afin d'obtenir des contacts de nature sexuelle, et de conduite dangereuse.

Les faits reprochés ont été commis à l'égard d'une seule présumée victime, soit la jeune femme de 19 ans.

Aucune accusation n'a été portée en lien avec la présence d'une fillette de 7 ans qui était également impliquée dans cette affaire.

L'accusé qui demeure incarcéré jusqu'à la fin des procédures n'était pas présent mardi matin lors de sa comparution au Palais de justice de Matane. Il était représenté par son avocat, maître Richard Guay.

Proulx-Poirier possède un lourd passé judiciaire. Depuis 2011, il s'est retrouvé devant les tribunaux à 28 reprises et a été reconnu coupable à plusieurs occasions.

En décembre 2016, il a notamment été accusé de séquestration, mais a finalement été acquitté.

Par ailleurs, à la demande de la défense, la comparution de l'ex-directeur de la Co.Mode Verte de Matane a aussi été reportée. L'enquête préliminaire «pro forma» de Frédéric Saint-Laurent a été déplacée au 11 septembre. Ce qui a été établi cependant, c'est que son procès se déroulera devant juge et jury.

L'homme de 39 ans aurait frustré la coopérative de solidarité sociale d'une somme de plus de 5000 $ en utilisant la supercherie et le mensonge. Il aurait aussi produit de faux documents dans le cadre de ses fonctions. Ces crimes auraient été commis entre les mois d'août 2014 et mai 2016.