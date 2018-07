La victoire est contagieuse

En jetant un coup d’œil au classement de l’Est ce matin dans Le Journal, vous constaterez que l’Impact a accroché la sixième place, la dernière qui donne accès aux séries éliminatoires. Avec quatre gains consécutifs, cet état des fait semble logique.

Et les succès de l’équipe sont survenus face à plusieurs types d’adversaires : des bons... et des moins bons. Samedi, face aux Rapids du Colorado, les partisans de l’Impact ont eu raison d’avoir confiance en entamant le match.

D’habitude, face aux équipes moins bonnes, le XI montréalais s’enfargeait souvent. Aujourd’hui, la troupe de Rémi Garde est plus prévisible. Avec les performances récentes, on est en droit d’avoir confiance en ce groupe pour chaque rencontre. En somme, moins de surprise, plus de résultats.

Défensivement, les choses sont aussi plus stables. En étant structuré et étanche en arrière, l’Impact se donne la chance de gagner chaque match, c’est aussi simple que ça.

Même si tout n’est quand même pas parfait dans le jeu montréalais, l’amélioration est notable. Et, comme la défaite a contaminé le vestiaire en début de saison, la victoire semble être en ce moment contagieuse.

On est loin de la coupe aux lèvres, mais l’Impact doit continuer de surfer sur cette vague de confiance.

Soutien offensif

Autre point de réjouissance après la victoire face aux Rapids samedi dernier : l’attaque n’a pas été l’affaire d’un seul homme. Enfin, Nacho Piatti n’a pas eu à traîner seul le fardeau offensif du club.

Tant qu’il n’est pas blessé, Piatti va fournir sa part de buts, mais pour le reste de la saison, il faut que des joueurs tels Alejandro Silva, Jeisson Vargas (quand il sera de retour de blessure), Raheem Edwards et Saphir Taïder participent un tant soit peu à l’attaque. Ceux-ci doivent trouver le fond du filet plus souvent qu’ils ne l’ont fait jusqu’ici. L’attaque doit être une affaire collective, c’est comme ça que le XI montréalais aura du succès.

En ce sens, on a eu un bon exemple samedi de la contribution que peut apporter Taïder du milieu du terrain. Ses habiletés et son expérience dans un grand championnat en font un joueur essentiel à cette équipe.

Depuis le début de l’année, Taïder se crée des occasions parce qu’il travaille fort et effectue beaucoup de courses dans la surface de l’adversaire. Jusque-là, il n’avait pas eu énormément de chance, mais la chance a peut-être tourné. Contre les Rapids, il a montré qu’il est capable de mettre quelques buts en MLS, pourquoi pas même une dizaine par année.

Coupe du monde

On arrive aux moments les plus stressants de la compétition. Peu importe les résultats, je souhaite que cette Coupe du monde en Russie continue dans cette même veine : elle nous offre du spectacle du drame et des matchs de grande qualité.

En regardant les demi-finalistes, on constate que la tendance est à la jeunesse cette année. La France, l’Angleterre étaient avec le Nigeria les trois équipes les plus jeunes de la compétition. La Belgique n’est pas non plus beaucoup plus vieille.

Bref, l’enthousiasme de la jeunesse a porté ses fruits jusqu’ici. Nous sommes aussi forcés de constater que les joueurs de soccer atteignent leur apogée de performance (leur peak) de plus en plus jeune. Il sera intéressant de voir si ces sélections sont au début d’un cycle, si elles pourront offrir des performances semblables à la prochaine compétition au Qatar.

Au final, ce seront mardi et mercredi deux matchs très difficiles à prédire. Sur papier, j’ai l’impression que les quatre pays se valent. Personnellement, je ne veux rien enlever à l’Angleterre et à la Croatie, mais j’aurais préféré que la France et la Belgique s’affrontent en finale. Mais ça, c’est moi...