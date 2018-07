Le premier à Lévis: investissement de 150 M$ pour créer trois laboratoires d’intelligence artificielle

« Tout le monde parle de l’intelligence artificielle, mais c’est très abstrait. Les gens veulent la développer, mais ça prend des laboratoires, des équipements, des ordinateurs, des robots. Ça prend toutes ces infrastructures et malheureusement, c’est très dispendieux. Donc, on offre aux entreprises de partager avec nous ces espaces dans plusieurs régions du Québec », a résumé M. Bouchard.

« On vise la plupart des entreprises au Québec qui sont dans le monde industriel et qui veulent aller dans l’intelligence artificielle, mais qui n’ont pas les laboratoires et les ressources. L’idée, c’est aussi d’amener les gens à collaborer ensemble, même si parfois, ce sont des compétiteurs. Les géants comme Google et Microsoft ne font pas de cadeaux. Ils ont des milliards $ dans leurs comptes de banque. Ils siphonnent toutes les ressources qui sont disponibles. Il faut se positionner et prendre le virage au plus vite », a ajouté M. Bouchard.