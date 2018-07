On ne peut pas croire que cette manucure est de retour

Les tendances en matière de manucure arrivent et repartent aussi rapidement que celles des vêtements, mais parfois, certaines modes sont faites pour être jetées aux oubliettes.

Une manucure qu’on ne croyait pas revoir de sitôt est sans aucun doute celle aux ongles carrés, popularisée surtout au début des années 2000.

En 2018, plusieurs vedettes ne jurent que par ce type de manucure, comme Kylie Jenner qui en a fait sa favorite. Elle a partagé sur son compte Instagram sa manucure de prédilection ainsi que celle de ses amies qui ont choisi exactement la même définition qu’elle.

Comme écrire sur un ordinateur ou manger avec d’aussi longues griffes relève de l’impossible pour certaines, la manucure carrée peut se décliner sur des ongles courts. Beaucoup plus pratique, avouons-le.

Pour celles qui ont envie d’essayer les ongles courts carrés, il suffit de limer chaque côté de l’ongle, jusqu’à ce que les deux extrémités soient pointues. Ensuite, il faut limer le dessus le plus droit possible, question de créer l’effet carré recherché. Pour compléter le look, choisissez la couleur qui ira sur vos mains et faites votre routine de manucure habituelle.

