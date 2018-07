Roulant à vive allure, il se tue dans une embardée sur l’A-15

Un jeune homme de 21 ans est décédé mardi matin alors que la voiture dans laquelle il prenait place avec quatre autres jeunes a fait une embardée spectaculaire sur l’autoroute 15 défonçant un garde-fou et s’écrasant une cinquantaine de pieds plus bas dans un fossé.

« C’était fou, c’était comme dans un film », lance Caroline Buisson, témoin de l’accident, qui a bien failli y passer elle aussi.

L’accident est survenu peu avant 10 heures près de Saint-Jérôme. Mme Buisson roulait paisiblement sur la voie de droite de l’autoroute 15 en direction nord et s’apprêtait à sortir un peu plus loin.

Vive allure

La conductrice estime que celui qui était au volant de la Honda rouge roulait à au moins 150 km/h. Elle circulait dans la voie de droite quand, il est apparu subitement sur la voie de dépassement.

Il l’a ensuite coupée en bifurquant vers la droite. Le véhicule a poursuivi sa course, toujours sur la voie de droite, et a essayé de dépasser un autre véhicule, situé au centre de l’autoroute à trois voies.

« Le conducteur de la voie du centre ne l’a jamais vu venir et s’est engagé vers la droite probablement pour sortir à la prochaine sortie [De Martigny]. Le conducteur [de la Honda rouge] a manifestement donné un coup de roue, a franchi le garde-fou et là, on a vu l’auto planer, c’était vraiment comme dans les films », raconte Mme Buisson.

Elle pensait y passer

Cette dernière a brusquement freiné et se dirigeait elle aussi vers ce qui restait du garde-fou.

« Et j’avais une remorqueuse en arrière de moi, je pensais y passer moi aussi », lance la jeune femme visiblement encore sous le choc. La jeune femme raconte que les autorités ont mis près d’une heure pour extirper les cinq occupants de la voiture.

« Je pense que le jeune homme était déjà mort parce qu’ils ont sorti rapidement les quatre premiers et ils ont pris leur temps pour le dernier », a-t-elle raconté.

Témoins recherchés

La Sûreté du Québec a confirmé le décès d’un jeune homme de 21 ans. Il était l’un des passagers de la voiture.

Les quatre autres occupants sont dans un état stable et mardi soir, on ne craignait pas pour leur vie.

« On aimerait bien que les témoins de mardi matin se manifestent. S’il roulait aussi vite, plusieurs personnes ont dû le voir bien avant l’accident », explique Ingrid Asselin, porte-parole à la SQ. Les témoins peuvent téléphoner au 1 800 659-4264.

Le conducteur pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort si l’enquête le démontre.

L’identité du jeune homme n’était toujours pas connue mardi puisque les membres de sa famille n’avaient pas tous été prévenus.

La circulation a été passablement perturbée toute la journée.

– En collaboration avec Monjournal.ca