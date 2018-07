Russell Martin amorce une poussée victorieuse des Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont brisé une égalité de 1-1 en huitième manche grâce à un simple de Russell Martin, mardi à Atlanta, pour finalement l’emporter au compte de 6-2 face aux Braves.

Le receveur québécois a amorcé une poussée de cinq points en envoyant Lourdes Gurriel fils vers la plaque à l’aide d’une flèche au champ gauche. Il n’avait pas produit de point depuis le 8 juin dernier, une disette de 16 matchs.

Kevin Pillar a également été à l’origine d’un point, puis il a lui-même touché la plaque, tout comme Martin, à la suite d’un double d’Aledmys Diaz. Ozzie Albies a finalement ajouté un dernier point avant la fin de l’engagement en vertu d’un double automatique de Devon Travis.

Justin Smoak avait précédemment ouvert la marque avec une longue balle en solo en troisième.

Un bon duel

Les deux lanceurs partants se sont livré une féroce bataille dans cette rencontre. Pour les Blue Jays, Marcus Stroman (2-6) n’a alloué qu’un point en vertu de six coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches au monticule. L’artilleur a également obtenu ses trois premières présences au bâton de la saison, claquant un simple.

Dans le clan des favoris locaux, Julio Teheran n’a permis qu’un point, trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et deux tiers. La défaite est allée au dossier d'A.J. Minter (3-2), qui a concédé quatre points, dont trois mérités, tout en n'effectuant qu’un seul retrait.

Kurt Suzuki a produit les deux points des favoris locaux avec un simple en sixième et un roulant en huitième.

Les deux équipes doivent disputer le second match de cette série mercredi. Le club ontarien se rendra ensuite à Boston pour entamer une séquence de quatre parties contre les Red Sox avant la pause du match des étoiles.