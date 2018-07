Sale en remet à Québec

Le Québec semble plaire à Julien Sale. Victorieux du premier des trois tournois de la Triple couronne, la semaine dernière à l’Alexandre de Tunis, le Gatinois natif de l’île de La Réunion en a remis, mardi, en mettant la main sur le titre de champion du Duc de Kent au Royal Québec.

Le golfeur de 20 ans avait entamé la ronde finale avec un coup de retard sur les meneurs après 18 trous, Mathieu Bélanger et Charles-David Trépanier, mais a remis un 66 mardi, six coups sous la normale, pour l’emporter de façon convaincante. Son cumulatif de -7 sur deux rondes lui a permis de gagner avec cinq coups d’avance sur Bélanger (voir autre texte) et Joey Savoie, qui a remis la deuxième meilleure carte de la journée, un 68, grâce à six oiselets sur les huit derniers trous.

« En ayant gagné la semaine dernière, j’avais de la confiance en débutant le tournoi. Je me suis dit que ce que j’avais fait la semaine dernière avait fonctionné, donc je devais seulement continuer de mettre la balle en jeu, ensuite sur les verts et caler mes roulés », a mentionné Sale, accompagné de son jeune frère de 16 ans, Antoine, qui a quant à lui terminé au 16e rang du cumulatif.

SAINE COMPÉTITION

« On aime bien être en compétition, a mentionné Antoine. Malheureusement, en ce moment, il me bat toujours ! C’est super de le voir gagner, ça me donne de la motivation. S’il peut le faire, je le peux aussi », a mentionné le plus jeune des frangins qui n’a certainement pas la langue dans sa poche.

D’ailleurs, les deux frères semblent avoir une belle complicité. Non seulement ont-ils célébré la victoire du plus vieux, mais ils ont également éclaté de joie lorsqu’ils ont appris que la France avait vaincu la Belgique, mardi, en demi-finale de la Coupe du monde !

EN AMÉRIQUE POUR LE GOLF

Ça fait déjà deux ans que Julien a quitté La Réunion. Lors des deux dernières saisons, il a étudié et joué au golf au Indiana Hills Community College, en Iowa, et il a été recruté par les Red Wolves de l’Université Arkansas State pour les deux prochaines années.

Ses parents ont déménagé dans la région de Gatineau au début de l’année dernière afin non seulement de se rapprocher de Julien, mais aussi d’Antoine qui compte lui aussi évoluer au niveau universitaire américain.

Ce sont d’ailleurs les parents des deux jeunes golfeurs qui les ont initiés à ce sport.

« À l’âge de trois ans, ils m’ont donné des clubs en plastique et je frappais des balles dans le jardin. À l’âge de 10 ou 11 ans, j’ai commencé à faire des compétitions et j’ai continué. Mes parents ne m’ont jamais forcé. Il me reste encore deux ans à l’université et ensuite mon objectif est de passer chez les pros et d’aller sur le PGA Tour », mentionne Julien.

Ce dernier tentera de compléter la Triple couronne la semaine prochaine dans le cadre du Championnat provincial amateur de golf, qui aura lieu au club de golf Windmill Heights de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

Mathieu Bélanger fait honneur à son mentor

Même si, de son propre aveu, il n’a pas connu une ronde aussi solide que la première, Mathieu Bélanger a tout de même trouvé le moyen de demeurer parmi les meneurs et terminer à égalité au deuxième rang, pour ainsi remporter le trophée André-Gagné, remis annuellement au meilleur joueur de la région de Québec au Duc de Kent.

Ce trophée avait d’ailleurs une valeur fort importante pour Bélanger, pas seulement en raison de son bon résultat.

« André, c’est à cause de lui que je joue au golf, a expliqué Bélanger, la voix étreinte par l’émotion. Quand j’avais 12 ans, je voulais faire des tournois et m’inscrire au programme sports-études. André étant un ami de la famille, mon père l’avait appelé pour lui demander si ça valait la peine que je fasse ça et André l’avait encouragé à me laisser aller. »

Gagné est d’ailleurs un véritable monument du golf à Québec. Il a raté le Duc de Kent, cette année, pour la première fois en 55 ans.

PROFITER DU MOMENT

Comeneur au terme de la première ronde, Bélanger a tenté le plus qu’il pouvait de profiter de l’expérience de commencer la ronde finale au sein du trio de tête.

« Pour les gens de Québec, le Duc, c’est comme notre Masters. De jouer dans le groupe des meneurs a vraiment une signification particulière. Pour moi, ça représente beaucoup. J’espère pouvoir le gagner un jour, mais ça fait mon bonheur. »

Après un premier neuf où il a commis trois bogueys et un oiselet, il a renversé la vapeur lors du neuf de retours avec trois oiselets contre un seul boguey. Peu importe, Julien Sale était trop fort pour la compétition, mardi.

« Jouer 66 dans de telles conditions, c’est du gros golf », a-t-il concédé.

LE GOÛT DE LA COMPÉTITION

Après une dixième position au Tunis la semaine dernière et sa seconde place au Duc de Kent, pas besoin de dire que Bélanger a effectué un retour fructueux sur la scène du golf amateur après s’y être éloigné quelque peu depuis la naissance de ses deux garçons.

En principe, il ne voulait pas participer au Championnat provincial amateur la semaine prochaine, mais ses derniers résultats lui donnent envie de tenter sa chance.

84e Duc de Kent

Classement final

1. Julien Sale (Rivermead) -7

2. Joey Savoie (Pinegrove) -2

2. Mathieu Bélanger (La Tempête) -2

4. Baptiste Mory (Royal Québec) -1

4. Ryan Mitchell (Royal Montréal) -1

6. Dwight Reinhart (Eagle Creek) E

6. Charles-Éric Bélanger (Royal Québec) E

8. Huit golfeurs +1