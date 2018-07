La saison touristique est en cours pour la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon. Les passagers qui transitent entre les deux rives ou effectuent une croisière à bord du NM Trans St-Laurent cet été ont droit à une foule d’activités, de divertissements et de découvertes. Notons, entre autres, le retour à bord d’un guide-animateur du Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM), présent à raison de 5 traversées aller-retour par semaine, de la mi-juillet à la fin août, aux départs de 14 h 45 et de 18 h de Rivière-du-Loup ainsi que de 16 h 30 et 19 h 30 de Saint-Siméon.

Les Grands Gagnants

Bruno Roussin de la Société immobilière Roussin, a accepté la présidence d’honneur du 7e tournoi de golf bénéfice de l’Arche l’Étoile de Québec qui sera présenté le mercredi 15 août, dès 13 h, au club de golf de Lotbinière. Sous le thème Les Grands Gagnants, l’évènement (et les profits) servira à aider l’organisme qui accueille des personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans ses quatre foyers et à son centre de jour dans le quartier St-Sauveur de Québec. Renseignements : 418-527-8839.

1 an de plus

Mme Juliette De Guise (Chabot), native de St-Jean-Île-D’Orléans, mais qui habite dans le quartier St-Pie X à Québec, célèbre son 91e anniversaire de naissance aujourd’hui. Dernière survivante d’une famille de dix enfants, Mme De Guise a eu deux enfants et est grand-mère à quelques reprises. Sur la photo elle est en compagnie de sa fille Linda De Guise.

Nouveau DG à la FQSA

La Fédération québécoise du saumon atlantique (FQSA) a un nouveau directeur général. Il s’agit de Jean Cyr qui possède plus de 30 ans d’expérience dans la gestion des ressources humaines et de l’administration. Il s’est distingué au fil des ans par ses qualités de gestionnaire et d’administrateur d’OSBL tels que l’ATR de Chaudière-Appalaches et les Spas Relais santé. Autre fait à signaler, Jean Cyr parcourt les rivières du Québec depuis plus de 20 ans. Il est un pêcheur de saumon émérite.

Officier de l’Ordre du Canada

Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a procédé, le 29 juin dernier, à l’annonce des nouvelles nominations au sein de l’Ordre du Canada. Parmi celles-ci, on retrouve celle de Gertrude Bourdon (photo), présidente-directrice générale du CHU de Québec-Université Laval. Infirmière de formation, elle a notamment mené à bien la fusion du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA) et du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) en 2012, donnant ainsi naissance au CHU de Québec-Université Laval, et pilote actuellement la construction du nouveau complexe hospitalier, grand projet de 1,967 milliards de dollars. L’Ordre du Canada, qui compte parmi les plus prestigieuses distinctions honorifiques au Canada, vise à reconnaître les réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation.

Anniversaires

Jessica Simpson (photo), actrice, chanteuse, styliste et personnalité de la télévision américaine, 38 ans... Marie-Hélène Raymond, du Musée National des Beaux-arts du Québec (MNBAQ)... Adam Foote, défenseur des Nordiques de 1991 à 1995, 47 ans... André Dawson, joueur de baseball avec les Expos de 1976 à 1986, 64 ans... Lise Thouin, comédienne et actrice, chanteuse et auteure, 68 ans... Dr Gendron Marcoux, médecin des As de Québec (LAH).

Disparus

Le 10 juillet 2017. Isabelle Sadoyan (photo), 89 ans, actrice française... 2016. André Dion, 94 ans, ornithologue québécois... 2015. Omar Sharif, 83 ans, acteur égyptien connu pour avoir joué dans les classiques cinématographiques Lawrence d’Arabie et Docteur Jivago... 2015. Jon Vickers, 89 ans, ténor canadien... 2002. Jean-Pierre Côté, 76 ans, lieutenant-gouverneur du Québec de 1978 à 1984... 2000. Henri Bergeron, 75 ans, animateur de télévision.