Un adolescent de Québec manque à l'appel

Le Service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population afin de retrouver Edgar Fortier, 15 ans, de Québec.

Ce dernier a été vu pour la dernière fois mardi matin près de la rue Seigneuriale, dans le secteur de Beauport. Il pourrait se trouver sur le territoire de la ville de Québec.

Il fréquente les bibliothèques et les endroits où il pourrait jouer à des jeux vidéo. Il se déplacerait à pied ou en autobus et aurait une posture courbée lorsqu'il marche. La police a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447); les gens de l’extérieur de la ville de Québec peuvent composer le 1 888-641-AGIR.

Edgar Fortier, 15 ans