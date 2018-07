Charlesbourg: une microbrasserie au Marché Jean-Talon

Un projet de microbrasserie de 20 000 pieds carrés agrémentée d’un musée de la bière est dans les cartons au Marché Jean-Talon de Charlesbourg.

Le propriétaire du Marché, Patrick Lessard, veut aménager à l’intérieur un vaste espace pour y produire de la bière. L’usine portera le nom de Maltco.

M. Lessard est déjà associé avec les Maltcommodes de Beauport et compte, avec ceux-ci, mettre en branle le projet.

« On va distribuer nos produits sous forme de cannettes », a indiqué au Journal M. Lessard.

« On veut les vendre dans les dépanneurs, les supermarchés et les restaurants à la grandeur de la province. »

Musée de la bière

L’homme d’affaires veut aussi y aménager un musée de la bière.

« Ce sera une première au Québec », s’enthousiasme-t-il. On y racontera l’histoire de la bière au Québec sous forme interactive.

Le musée sera jumelé à un salon de dégustation et à une boutique où la microbrasserie offrira ses produits. On y tiendra aussi des colloques et des cours de brassage, explique M. Lessard.

Changement de zonage

En ce moment, les Maltcommodes ne brassent pas leur bière à Beauport, mais bien chez un autre microbrasseur. Cette nouvelle infrastructure permettra de fournir les Maltcommodes en premier lieu.

Le projet est cependant conditionnel à un changement de zonage. Le terrain du Marché est actuellement zoné commercial et le promoteur voudrait y faire ajouter l’usage industriel.

Il a d’ailleurs entamé des démarches auprès de la Ville de Québec pour ce faire. « Le processus est en cours. »

Il s’est également inscrit au Registre des lobbyistes afin de mousser son projet auprès des autorités de la Ville.