Voies de fait graves sur un bébé d'un mois en Beauce

Un individu de Saint-Georges, en Beauce, a été arrêté et accusé de voies de fait graves sur un bébé d’un mois.

Michael Harris, 26 ans, a été arrêté par la Sûreté du Québec le 5 juillet dernier concernant les événements reliés à l’enfant.

Les blessures du bébé sont très importantes et sa vie est menacée. Les accusations pourraient donc être modifiées si son état de santé se détériore.

L’accusé est demeuré détenu jusqu’à l’enquête sur remise en liberté qui était prévue ce mardi. Le procureur de la Couronne, Me Nicolas Champoux, s’est objecté à sa remise en liberté et la cause a été remise au 13 juillet prochain. La défense a reçu une partie de la preuve au dossier.

L’accusé possède des antécédents en semblable matière. En 2015, Harris avait plaidé coupable à un chef d’agression armée causant des lésions corporelles. Les faits étaient survenus dans le secteur de Thetford Mines. La victime était alors un bébé de six mois.

Il avait reçu une peine de 12 mois d’emprisonnement, en plus d’une probation de trois ans. Il avait également été reconnu coupable d’entrave à la justice et de bris de condition.