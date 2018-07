POULIN, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 juin 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jacques Poulin, conjoint de dame Danielle Jolicoeur. Il était le fils de feu monsieur Paul-Émile Poulin et de feu dame Simone Giguère. Il demeurait à Québec (Lac St-Charles).de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Danielle, ses filles : Nancy (feu Jérôme Boutin), Mélissa (Israel Boudreault) et Sandra (Frédéric Pelletier); sa belle-fille Audrey Simard, fille de Danielle; ses petits-enfants : Laura Pelletier, Rebecca Lamarre, Anthony Boutin, Mya Poulin et une petite fille à venir; ses sœurs : Réjane et Jocelyne; sa belle-mère Bibiane Fecteau-Jolicoeur; son beau-frère André Jolicoeur (Nancy Roy); sa belle-sœur Louise Jolicoeur (Serge Fortin); ses neveux et nièces, ainsi que petits neveux et nièces des familles Poulin et Jolicoeur : Martin (Nadine, Gabriel et Alexandre), Jérôme (Marie-Eve, Florence et Camille), Annie-Claude (Olivier, Eliam et Maeli), Marie-Claude (Yanik, Alexis et Antoine) et Nicolas (Audrey et William). Il laisse également dans le deuil ses oncles et ses tantes, plusieurs cousins et cousines, ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe d'oncologie et de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél.: 418-525-4385.