GAGNÉ, Jean-Marc



Au CHUL, le 5 juillet 2018, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Gagné, époux de feu dame Adrienne Breton. Il demeurait à Québec.le vendredi 13 juillet 2018 de 14h à 16h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Charlotte (Louis Santerre), Michel, Roger (Anne Guérin), Louis (Sandrine Donkers), ses petits-enfants : Geneviève, André, Éric, Audréanne et Alexandre, ses arrière-petits-enfants: Charles-Antoine et Juliette; ses frères et sœurs : Denise, Andrée, Gisèle, Benoît (Lucille), Suzanne, Claudette, Nicole, feu Jacques (Denise Lemieux); ainsi que ses neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8, Tél.: 418-682-6387.