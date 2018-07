TROUT, Michel



Au CHU-Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 juillet 2018, à l'âge de 85 ans est décédé monsieur Michel Trout, époux de feu dame Solange Lajoie, fils de feu monsieur Albert Trout et de feu dame Andrée Jacques. Il demeurait à Québec (Ste-Foy).La famille vous accueillera aule vendredi 13 juillet de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, son fils François (Marie-Josée Larue), sa fille Sylvie-Anne (François Descarie), ses quatre petits-enfants: Cloé Trout-Bilodeau, Claudia Trout, Olivier Trout et Catherine Descarie et son arrière-petite-fille Romane Descarie; ses beaux-frères et belles-sœurs: Claudette Lajoie (feu Paul Pelow), feu Georges Lajoie, Marcel Lajoie (Donna Hachey), Madeleine Lajoie (Roger Roy), André Lajoie (Huguette Lajoie) ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du 9ième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués ainsi que la Dre Yolande Dubé pour sa grande compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au fond des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec de la fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qué), G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles au salon.