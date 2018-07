GIROUX, Réjeanne



À l'Hôpital de Montmagny, le 1er juillet 2018, à l'âge de 64 ans et 8 mois, est décédée madame Réjeanne Giroux, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Breton et fille de feu monsieur Léopold Giroux et de feu dame Jeannette Bernier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h30.suivie de la mise en niche. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Céline (Georges Plante), feu Réjean (Gabrielle Ricard), feu Pierre (feu Lucette Gaudreau), Jeanne-Mance (René Lemieux), Denis (Hélène Chabot), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Breton : feu Gilles (feu Rose Picard), feu Lise (Gérard Raby), André (Céline Noël), Normand (Sylvie Bélanger) et son ex-belle-sœur, une grande amie de Réjeanne; Marlène Blais (Daniel Dumas), Jacques (Guylaine Simard), feu Annette, Guylaine (Jocelyn Fortin), sa filleule Camille Breton, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au Mausolée. La direction a été confiée à la