BOUFFARD, Martin



À son domicile, le 27 juin 2018, à l'âge de 53 ans et 7 mois, est décédé, après une longue maladie, monsieur Martin Bouffard, fils de feu monsieur Paul-Émile Bouffard et de dame Michelle Fournier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants : Vanessa (Pierre-Luc Masson), Gabriel et leur mère Manon Nolet, Nathan, Mathias et leur mère Patricia Morin, sa sœur Suzanne, son frère Donald (Isabelle Nicole), qui l'ont beaucoup aidé dans sa maladie, son neveu Alexandre, sa nièce Jessyca (Marc-André Maheux) et sa tante Cécile Fournier. Il laisse également dans le deuil ses tantes de la famille Bouffard : Pauline, Carmelle (Roger Tremblay), Ghyslaine, Lorraine et Mireille,ainsi que beaucoup de cousins, cousines et de très bon ami(e)s. Un remerciement tout spécial au Dr Patrice Montminy de l'Hôpital St-François d'Assise pour ses encouragements, son écoute et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la