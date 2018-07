27 choses qui nous gossent vraiment chez nos voisins de maison

Souvent, les gens ont des maisons.

Voici un exemple de maison:

Et quand on a une maison, on a souvent des voisins.

Ces gens, par exemple, sont les voisins d'autres personnes:

Lui aussi:

Globalement, la vie se passe ainsi et se passe bien.

Mais parfois, les gens ont un ou plusieurs de ces 27 type de voisins, et ça se passe moins bien.

1. Celui qui passe toujours sa tondeuse pendant les heures de repas.

2. Celui qui passe sa tondeuse avant 9h le matin.

3. Celui qui passe sa tondeuse le dimanche.

4. Celui qui laisse son chien japper dehors pendant des heures.

5. Celui qui crie sans arrêt après son chien qui jappe.

6. Celui qui laisse son chien venir faire ses besoins sur ton terrain sans les ramasser.

«Boilar virgule notre voisin su notre terrain les besoins de son chien est en train de faire faire.»

7. Celui qui vient toujours se retourner en auto dans notre entrée.

8. Celui qui «scène» en permanence par sa fenêtre et qui est au courant de tous nos faits et gestes.

«Pis sont tu bonnes les nouvelles céréales que t'as achetées à l’épicerie dimanche?»

9. Celui qui t’attend à ton retour du travail pour te raconter sa journée.

10. Celui qui décide de couper les branches de ton arbre qui dépassent de son bord sans t’en parler.

11. Celui qui te demande de couper les branches de ton arbre qui dépassent un peu de son bord comme si ce n’était pas normal un arbre.

12. Celui dont la maison ressemble à une vraie dompe.

13. Celui dont la pelouse est recouverte de pissenlits et qui ne s’en occupe pas.

Atchoum.

14. Celui qui ne respecte pas les limites des terrains et qui pose sa haie ou sa clôture sur ton bord.

15. Celui qui a perdu le contrôle de sa haie de cèdres.

16. Celui qui ne veut pas qu'on touche à son gazon.

17. Celui qui chicane tes enfants quand ils doivent aller chercher leur ballon sur son terrain.

18. Celui qui fait des rénovations tous les étés depuis 1997.

19. Celui qui garroche toute la neige de son «driveway» devant ton entrée.

20. Celui qui pellette tout le temps la neige dans la rue pour la faire fondre.

21. Celui qui se stationne toujours en face de chez vous alors que la rue (et son allée) est libre.

22. Celui qui écoute la même chanson en boucle dans sa cour tout l’été.

23. Celui qui pose ses décorations de Noël en octobre.

24. Pis qui les enlève en septembre.

25. Celui qui émonde ses arbres ben carrés pis qui te donne l’impression que la nature est morte autour de chez toi.

26. Celui qui arrose son entrée en asphalte.

Ce point ne nous gosse pas particulièrement en tant que voisin, mais plutôt en tant que terrien en général.

27. Celui qui fait des party jusqu’à pas d’heure.

Vous en avez d'autres? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires.

