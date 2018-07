RAYMOND, Lise Grenier



Le jeudi 28 juin 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Lise Grenier, de Vaudreuil-Dorion. Elle laisse dans le deuil son époux Georges Raymond, ses deux enfants: Serge (Nathalie) et Anne (Harold); ses cinq petits-enfants: Charles, Danika, Étienne, Mathys et Coralie; ses frères et soeurs: Guy (Nicole), Réjean (Arlette), France (Michel) et Christiane; ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, auxle vendredi 13 juillet 2018 de 14h à 16h et de 19h à 21h. Ouverture du salon le samedi 14 juillet dès 10h.Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient grandement appréciés.