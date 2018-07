MORIN, Laurette Boulanger



À Saint-Jean-sur-Richelieu, native d'Armagh, le 6 juillet 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Laurette Boulanger, épouse de monsieur André Morin. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Johanne, son fils Daniel (Manon Beaudet), ses petits-enfants: Mathieu, Simon et Maude Morin; ainsi que ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, parents et amis. La famille vous accueillera auà compter de 12 h.