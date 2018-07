Beyoncé arbore LA coiffure ultime pour survivre à la canicule

Comme le facteur humidex ne fait que monter, il devient de plus en plus difficile de gérer votre crinière de lionne qui s’amplifie à vue d’oeil.

Pas de souci, Beyoncé vient à votre rescousse en vous suggérant une coiffure messy qui délivrera votre tête en temps de canicule.

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 30 Juin 2018 à 1 :59 PDT

Si la chaleur se maintient, le chignon «négligé» enroulé complètement au-dessus de votre tête deviendra sans doute votre coiffure de prédilection pour la saison estivale.

En plus d’être facile à réaliser - il suffit de faire une queue de cheval hyper haute et d’enrouler par la suite vos cheveux pour faire une genre de «crème molle» sur votre tête - cette coiffure permettra de faire respirer votre cou et par la même occasion, éviter que la sueur s’empare de votre chevelure. YAS!

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 30 Juin 2018 à 1 :59 PDT

Pour compléter le look, il suffit de porter des boucles d’oreilles XXL (d’immenses anneaux par exemple) pour faire monter votre cool attitude d’un cran lors de votre prochaine journée à la plage ou tout simplement, lors d’une sortie entre BFF.

Parce que oui, il est possible de rester cute même pendant la canicule!

