Camila Cabello lance sa première collection de maquillage et on veut TOUT

La chanteuse Camila Cabello a décidé de rendre un hommage tout spécial à sa ville natale en lui dédiant une ligne de maquillage portant son nom, Havana, créée en collaboration avec L’Oréal Paris.

«Je voulais créer des produits que je serais heureuse de porter, mais aussi qui conviendraient aux femmes de tous les teints. Quand je parais bien et que je me sens bien, j’ai davantage confiance en moi. J’espère inciter d’autres femmes à se sentir comme moi», a-t-elle confié.

Cette collection en édition limitée comprend 14 produits misant principalement sur des nuances naturelles. En plus, les prix sont vraiment abordables (entre 13$ et 21$).

Notre coup de cœur? Sans contredit, l’emballage aux couleurs des Caraïbes.

Dans la gamme, on retrouve, entre autres, des crèmes bronzantes (21$), des ombres à paupières crémeuses (13$), des brillants à lèvres (16$), un gel teinté pour créer des sourcils naturels (15$) et un traceur liquide pour les yeux à pointe en feutre (18$).

Son truc de maquillage ultime relié à la collection? Elle met l’accent sur ses yeux pour avoir un regard plus intense et pour le reste du visage, elle mise sur des nuances nude afin d’avoir une mine à la fois naturelle et éclatante.

La collection Havana sera offerte en ligne à la fin du mois d’août et dans certains magasins à la mi-septembre.

