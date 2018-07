BOUCHER, Jacques



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 28 juin 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Jacques Boucher, fils de feu Henri Boucher et de feu Patricia Nolan. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Il laisse dans le deuil son frère et sa soeur : feu Daniel, Roger et Lina (Tom Légaré); sa nièce et son neveu : Jessica (Jonathan Quan) et Joshua; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Il n'y a pas de mots pour exprimer toute la gratitude que nous avons envers tout le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Les soins que vous avez prodigués à Jacques lui ont permis de nous quitter dans la dignité en toute sérénité. Sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Merci à toute l'équipe de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec (http://sla-quebec.ca/) ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral (http://dons.mspdulittoral.com/toutes-nos-campagnes).où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 13h.