EMOND, Renald



Il manquait une étoile dans le ciel, il y est allé rejoindre ses frères et sœurs qui lui manquaient tellement. Samedi le 30 juin à l'Hôtel-Dieu de Lévis en compagnie de ses proches, est décédé Renald Emond. Il laisse en héritage des souvenirs impérissables de bonté, de partage, d'amour, de joie de vivre et de plaisanteries. Il laisse dans le deuil ses deux fils : Louis et Pierre (Anne Labrie), leur mère Denise Picard, ses petits-enfants : Damien, Cédric (Caroline Mailloux-Huard) et Thierry, ses arrière- petits-enfants : Miliana et Mathis. Il était le fils de feu Charles-Alfred Emond et de feu Marie-Anna Jacques. Il était le frère de : Lisette (feu Jean Langevin), feu Lucien (feu Jacqueline Boudreau), feu Jacques (feu Jeanne d'Arc Drolet), feu Jean, feu André, feu Denyse (feu André Joncas). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 18h à 19h45.Les cendres seront déposées ultérieurement dans la niche au cimetière les Jardins Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca ou à la Fondation Héma-Québec, téléphone : 1-888 666-4362 poste 3, site web : www.hema-quebec.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.