Du dentifrice pour chien à l’assurance en ligne

« Pourquoi les compagnies américaines viennent-elles ici ? Pour ouvrir un bureau des ventes ou de marketing ? Non, pour la recherche et développement », observe Warren Levitan, convaincu que les Québécois doivent apprendre à bien « mieux se vendre ».

Pour M me Brouillette, le secteur des télécommunications en particulier a tout à gagner de s’inspirer des jeunes entreprises d’ici. « On ne peut plus innover que par nous-mêmes », résume-t-elle.

« On n’est pas des “suiveux”. Ça, c’est une grande force. On se questionne toujours », conclut-il, rappelant que c’est au Québec que les plus importants financements d’entreprises en démarrage ont eu lieu avec Lightspeed et Breather notamment.