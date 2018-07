Hells en baisse, gangs en hausse

Le personnel carcéral a imposé 1940 sanctions disciplinaires aux membres de gangs de rue, dont 18 pour avoir intimidé des gardiens, 346 aux motards et 20 aux mafieux incarcérés en 2017. « Les gangs de rue sont responsables d’une part disproportionnelle des manquements de pratiquement toutes les catégories, notamment le refus de participer aux activités, le refus de se conformer aux règlements ainsi que la violence physique, langage et gestes injurieux. Les [motards] sont impliqués dans [...] le don ou échange d’objets prohibés et le refus de participer aux activités. Les [détenus liés à la mafia] sont plutôt respectueu[x] des règlements en apparence », précise l’étude du ministère.