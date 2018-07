La magie existe toujours à Québec Nature

LAC PORTNEUF, MONTS-VALIN | Parmi les nombreuses destinations de pêche offertes dans le secteur des Monts-Valin, il en existe quelques-unes qui sont exceptionnelles. Parmi celles-ci, il y a la pourvoirie Québec Nature, située en bordure du légendaire lac Portneuf.

« Nous voulons faire découvrir le site légendaire du lac Portneuf en offrant aux amateurs qui nous visitent une qualité de services et de pêche à la hauteur de la réputation des lieux, lance le copropriétaire de la pourvoirie, Pascal Hovington, qui administre le site en compagnie de son épouse Nadine McNicoll. Ici, nous offrons uniquement de la pêche à la truite indigène, dans un site dont la réputation n’est plus à faire. Nous avons voulu créer un îlot de vie capable d’accommoder les amateurs qui nous visitent très confortablement, que ce soit en plan américain à l’Auberge ou en plan européen dans l’un de nos chalets. »

Photo Julien Cabana

Il faut dire ici que le lac Portneuf a toujours été au fil des ans une destination recherchée par les amateurs de pêche et de chasse de partout au Québec. À mes débuts dans le métier, je m’y rendais régulièrement sur les ailes d’Air Saguenay. La pêche y était toujours excellente, avec la capture de très gros spécimens.

TOUJOURS LÀ

Les truites mouchetées indigènes sont toujours au rendez-vous sur le territoire. Durant notre séjour, nous avons été à même de le constater avec la capture de plusieurs spécimens très combatifs, de quoi satisfaire les plus exigeants. Il faut se rappeler que l’ensemencement est interdit sur les Monts-Valin. La truite que l’on y retrouve est 100 % indigène.

Le grand lac Portneuf a été fidèle à lui-même alors qu’un pêcheur présent a capturé une truite de plus de 3 livres. Des grosses mouchetées du genre, il s’en prend encore régulièrement. Cette véritable mer intérieure renferme toujours de gros spécimens qui naviguent tranquillement à la recherche de nourriture. C’est aux pêcheurs que revient la responsabilité de les déjouer.

Durant notre séjour, deux leurres attiraient principalement l’attention des truites. Il y avait la Toronto Wobbler or et argent de 2 ½ pouces qui donnait d’excellents résultats, tout comme la Lake Clear Deep de couleur arc-en-ciel. Pour la mouche, la bonne vielle Muddler Minnow traditionnelle provoquait des attaques intensives par les truites très combatives du site.

LE CHOIX D’HÉBERGEMENT

Un des points très importants qui milite en faveur de cette pourvoirie, c’est sans aucun doute la qualité de ses hébergements.

Sur le site principal, il y a l’Auberge 4 étoiles, où vous avez le confort et des repas dignes des grandes tables. Tout autour, il y a une série de chalets qui sont soit tout près de l’auberge ou ailleurs sur le site, plus isolés. Ils sont classés quatre et cinq étoiles. Ils contiennent tous les équipements nécessaires pour vous permettre de vivre un séjour des plus confortables et très agréable. Sur les sites plus éloignés, vous avez vraiment l’impression d’être seul au monde. Les chalets peuvent accueillir de 2 à 11 personnes. Mentionnons qu’il est aussi possible de prendre des repas à la carte à l’Auberge, si on veut se donner congé de cuisine.

En plus de la pêche, vous pouvez profiter des différents aménagements de la pourvoirie pour la petite famille. Il est possible de faire des randonnées pédestres, des randonnées en vélo de montagne du canot, du kayak de lac ou de mer, du pédalo, et les plus jeunes pourront profiter du parc de jeux aménagé. Si vous avez le goût de l’aventure, il est aussi possible de profiter du plan Aventurier avec hébergement en tipi.

Tout a été pensé pour vous permettre de vivre un séjour inoubliable en pleine nature, dans un lieu mythique qui a traversé les âges. Vous pouvez rejoindre Pascal ou Nadine au 1-855-665-6610 pour en savoir plus. Vous pouvez aussi consulter le site internet à l’adresse : www.pourvoiriequebecnature.com.