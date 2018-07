Le Canada va mener une nouvelle mission de formation en Irak

En marge du sommet de l’OTAN, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mercredi que le Canada effectuera une nouvelle mission de formation de l’OTAN en Irak, et ce dès cet automne.

Jusqu’à 250 membres des Forces armées canadiennes seront ainsi déployés à Bagdad et dans les environs, pendant un an, pour mener cette mission destinée à «aider l’Irak à bâtir une structure de sécurité nationale plus efficace et à améliorer la formation des forces de sécurité de l’Irak», a indiqué le cabinet du premier ministre dans un communiqué.

Quatre hélicoptères Griffon seront aussi envoyés par le Canada pour assister les activités de l’OTAN.

«Cette mission représente la prochaine étape pour le Canada à la suite du combat fructueux mené contre Daech pour aider à rétablir la capacité institutionnelle en Irak et jeter les bases d’une paix et d’une stabilité durables», peut-on également lire.

Le premier ministre a fait cette annonce à Bruxelles, lors d’un évènement intitulé «Nos valeurs mondiales communes», juste avant le Sommet de l’OTAN.