[PHOTOS/VIDÉO] The Chainsmokers met le feu aux Plaines

Chose promise, chose due. Le duo The Chainsmokers a solidement brassé les Plaines mercredi avec une pelletée de hits et le plus important arsenal visuel vu jusqu’à présent au festival... et probablement devant la plus grosse foule des dernières années lors de l’Électro-FEQ.

Sous le coup de 22h et, Andrew Taggart et Alex Pall, accompagné d’un batteur, sont apparus sur une plateforme surélevée. Jets de fumée, feux d’artifices, projections hautement sophistiquées, éblouissants lasers : tout ça durant les premières minutes du concert.

Sans faire de compromis sur les effets spéciaux, ni sur les feux d’artifices qui ont explosé à tout moment dans le concert, The Chainsmokers a invité la foule dans un réjouissant party.

La cadence était infernale, alors que le groupe a enchaîné ses morceaux les plus célèbres, tels Don’t Let Me Down, Roses, Paris et Sick Boy, toutes en version plus électrisantes que sur leurs albums.

Le duo, plutôt sympathique, n’est pas statique derrière les platines. Ils ont réussi mercredi à établir une réelle connexion avec le public.

«C’est notre première performance à Québec. Je ne vais pas vous mentir, je suis un peu nerveux. Vous êtes nombreux, vous êtes complètement fous!», a lancé le charismatique chanteur Andrew Taggart.

Taggart a servit une folle interprétation de Closer, avant de solliciter l’aide de la foule pour chanter Something Just Like This, puisque malheureusement, «Chris Martin ne pouvait être présent», a-t-il dit, guitare en main.

Des remixes comme What Is Love, Watcha Say et Zombies ont ravi la foule sous les nombreuses explosions de flammes.

Des Plaines remplies

Habituellement fréquentée par les amateurs d’EDM, la soirée électro a attiré hier un public beaucoup plus large que par les années passées... et beaucoup plus nombreux. Avec ses multiples succès radios, The Chainsmokers propose une musique plus accessible que ses prédécesseurs qui sont passés à l’Électro-FEQ.

Les fans rencontrés par Le Journal étaient sur place précisément pour les Chainsmokers.

Un groupe de quatre amies âgées de 20 ans avaient fait le voyage de Sorel et Drummondville pour voir le duo. Trois d’entre elles en étaient à leur première soirée électro. Noémie était quant à elle venue de la Gaspésie pour voir les Chainsmokers. Elle en a aussi profité pour aller voir Shawn Mendes dimanche.

Crocodiles, grenouilles et ananas

Comme à chaque année, la foule colorée et allumée qui assiste à l’Électro-FEQ est un divertissement en soi. On a même vu quelqu’un faire du «crowdsurfing» dans une piscine gonflable.

Un festivalier costumé en grenouille, d’autres qui brandissent crocodiles, ananas, dauphins et poupées gonflables au bout de leur bras, ou des faux masques à gaz sur leur nez : autant d’éléments insolites qui témoignaient de l’imagination des jeunes spectateurs, qui portaient aussi vêtements fluo et bracelets lumineux à la tonne.

Chanter sur la foule

La sensation canadienne Tory Lanez aura sans doute plusieurs courbatures après avoir offert un déchaîné prélude hip-hop au Chainsmokers, après Young Bombs et Gorgon City.

Ce n’est pas sur scène que le rappeur a donné la majeure partie de son spectacle. Torse nu, il a rappé en surfant sur la foule, réussissant à se tenir debout grâce aux festivaliers qui lui tenaient les chevilles, pendant plus de la moitié de sa prestation. Même s’il voulait traverser le terrain en entier avec ses roulades, il a périlleusement réussi à surfer au moins sur la moitié des Plaines en chantant. Il fallait le faire!