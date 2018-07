Deux trous d’un coup ont eu lieu récemment au club de golf La Tempête de Breakeyville. D’abord, Jean-Luc Sansregret, le 29 juin, au trou no 7 (170 verges) n’a pas « regretté » d’avoir utilisé son fer 5 pour réaliser son exploit sous les yeux de Richard Robitaille, Lucie Bourbeau et Édith Gilbert. Puis, le 30 juin, Maureen Byrne, au trou no 17 (119 verges) a brillamment utilisé son Hybride 5 pour expédier sa belle dans la coupe. Pierre Martin, son conjoint (Rôtisseries St-Hubert), Sylvie Rouleau et Robert Gravel ont été témoins de son exploit. Bravo !

De père en filles...

Après Alex-Ann Bérubé, l’an passé, c’est au tour de Raphaëlle Bérubé (photo) cette année de passer avec succès (en mai dernier) son examen de l’Ordre des audioprothésistes du Québec. Les deux filles travaillent pour leur père Joël Bérubé, chez Bérubé Brassard Audioprothésistes, entreprise implantée dans la région de Québec depuis 29 ans. Raphaëlle qui a beaucoup d’empathie et un grand souci du bien-être des autres pratique à la succursale de Québec, Alex-Ann, quant à elle, alterne entre les cliniques de Loretteville et de Lévis.

Les pros au Beaugarte en 1983

La parution de ma page de samedi dernier, consacrée au 35e anniversaire de la tenue des Internationaux Labatt au club Royal Québec, a ravivé bien des souvenirs chez mes fidèles lecteurs. Voici une autre belle photo montrant cette fois les golfeurs vedettes Lee Trevino et Arnold Palmer, en 1983, entourés des deux copropriétaires (aussi vedettes) Jean-Pier Goulet et Andy Dépatie, du restaurant-bar Le Beaugarte. Il faut bien avouer qu’à l’époque, toutes les vedettes, de passage à Québec, s’arrêtaient au Beaugarte, le temps d’une soirée.

Appui financier important

L’association Les Diabétiques de Québec appuie pour une 32e année consécutive le Camp pour enfants diabétiques de l’Est du Québec (CEDEQ). Cette fois, l’appui financier est de l’ordre de 8000 $ qui permettront au CEDEQ de soutenir ses opérations et les séjours de l’été 2018. Le CEDEQ accueille depuis 1975 des jeunes vivant avec le diabète de type I. Les campeurs du Camp Jeunesse, âgés de 9 à 15 ans, s’amusent et vivent les activités de plein air offertes au Camp Trois-Saumons. Sur la photo, de gauche à droite : Marylène Amyot, responsable du personnel infirmier ; Hélène Dumas, de la direction générale du CEDEQ ; Denis Martineau, directeur général Les Diabétiques de Québec ; Dr Isabelle Bouchard, directrice médicale ; Philippe Plante, campeur ; et Charles-François Asselin, moniteur. Au bas : Marguerite St-Hilaire, Louis-Charles Bédard et William Otis-Blanchette, tous campeurs. www.cedeq.org

Pour Deuil-Jeunesse

Valérie Garneau et Marie Eve Garneau, du Groupe Garneau thanatologue, ont remis 701 $ à Deuil-Jeunesse, dons amassés lors du récent Tournoi de golf de la Chambre de commerce de Lévis au cours duquel elles étaient coprésidentes d’honneur. Deuil-Jeunesse, créé en 2008 pour venir en aide aux jeunes en deuil et à leur famille, fête ses 10 ans et compte sur plusieurs points de services dans 13 régions du Québec et bientôt à Lévis grâce à la générosité de la famille Garneau. Sur la photo, de gauche à droite : Marie Eve Garneau, Valérie Garneau, Dominique Doré, Deuil-Jeunesse, et Maxime Ross-Gagné, Banque Nationale, membre du comité organisateur.

Anniversaires

Alessia Cara (photo), auteure-compositrice-interprète canadienne, 22 ans... Sylvain Pageau, copropriétaire des restaurants Le Continental, Le Conti et L’improviste de Québec, 54 ans... Richie Sambora, guitariste de Bon Jovi, 59 ans... Suzanne Vega, chanteuse, compositrice et guitariste, 59 ans.... Giorgio Armani, couturier italien, 84 ans... Jean-Guy Talbot, défenseur (LNH), avec le Canadien de 1954 à 1967, 86 ans.

Disparus

Le 11 juillet 2008. Théo Genest (photo), 86 ans, courtier, président du Carnaval de Québec en 1972... 2015. Satoru Iwata, 55 ans, PDG du groupe de jeux vidéo Nintendo... 2014. Madeleine Bleau, 85 ans, ex-députée libérale de la circonscription de Groulx entre 1985 et 1994... 2010. Jean-Daniel Even, 55 ans, copropriétaire du restaurant Le Gwalarn du Vieux-Cap-Rouge... 2009. Arturo Gatti, 37 ans, ancien boxeur né à Montréal... 1990. Marcel Lemay, 31 ans, caporal de la SQ.